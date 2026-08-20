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СОУ просунулись на півночі Харківщини, РФ – на Куп’янщині: аналіз ISW

Фронт 11:21   20.08.2026
Вікторія Яковенко
СОУ просунулись на півночі Харківщини, РФ – на Куп’янщині: аналіз ISW Фото: ISW

Українські захисники нещодавно мали успіх біля Білого Колодязя на півночі Харківської області. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні відеозаписи.

При цьому, російські військові блогери 19 серпня заявили, що окупанти просунулися на схід від Козачої Лопані та північний захід від нього, а також на схід від Високої Яруги, додали аналітики.

Крім цього, кажуть в ISW, українські воїни нещодавно зірвали спробу підняти російський прапор у напрямку Вовчанська.

«ДПСУ повідомила 18 серпня, що українські сили атакували російських військовослужбовців, які намагалися підняти прапор у напрямку Вовчанська. Російські спроби підняття прапора є частиною зусиль Кремля щодо ведення когнітивної війни, направлену в створення хибного враження російських досягнень», – підкреслили аналітики.

Однак, за даними ISW, окупанти нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку.

«Джерело, що повідомляло про дії російського Західно-центрального угруповання сил, 19 серпня заявило, що російські штурмові загони захопили східну частину Ківшарівки. Російський військовий блогер 18 і 19 серпня заявив, що російські війська просунулися на схід від Малої Шапківки, на північ і південь від Радьківки і на північно-західній частині Куп’янська», – розповіли аналітики.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 11:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники нещодавно мали успіх біля Білого Колодязя на півночі Харківської області. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW)".