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У Харкові через удари по багатоповерхівках 15 постраждалих – фото наслідків

Події 10:53   12.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові через удари по багатоповерхівках 15 постраждалих – фото наслідків

Начальник ХОВА Олег Синєгубов показав фото, на яких видно наслідки російських ударів по Харкову вранці 12 жовтня.

Він зазначив, що кілька російських БпЛА атакували багатоповерхівки в місті.

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

“Зазнали поранень троє людей. Ще 12 людей, зокрема двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес. Усі постраждалі отримали медичну допомогу, госпіталізації не потребували”, – уточнив Синєгубов.

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

На місцях “прильотів” працюють профільні служби, зокрема – і бригади медиків.

Наслідки ударів по Харкову 12 жовтня

Нагадаємо, понеділок, 12 жовтня, РФ почала обстрілювати Харків із самого ранку. Перші “прильоти” зафіксували близько 08:42 у Київському районі. Перший “шахед” зруйнував три поверхи у багатоповерхівці, повідомив мер Ігор Терехов. Там постраждали 12 людей, обійшлося без загиблих. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про влучання по ще одній багатоповерхівці в тому ж районі. Попередньо, постраждали троє людей: жінки 43 та 71 років та 16-річна дівчина. Усього за ранок зафіксували щонайменше п’ять “прильотів” у Харкові.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 10:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов показав фото, на яких видно наслідки російських ударів по Харкову вранці 12 жовтня.".