В Харькове из-за удара по многоэтажкам 15 пострадавших – фото последствий

Начальник ХОВА Олег Синегубов показал фото, на которых видны последствия российских ударов по Харькову утром 12 октября.

Он отметил, что несколько российских БпЛА атаковали многоэтажки в городе.

«Ранения получили три человека. Еще 12 человек, в том числе двое детей, подверглись острой реакции на стресс. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, в госпитализации не нуждались», – уточнил Синегубов.

На местах «прилетов» работают профильные службы, в том числе – и бригады медиков.

Напомним, понедельник, 12 октября, РФ начала обстреливать Харьков с самого утра. Первые «прилеты» зафиксировали около 08:42 в Киевском районе. Первый «Шахед» разрушил три этажа в многоэтажке, сообщил мэр Игорь Терехов. Там пострадали 12 человек, обошлось без погибших. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о попадании по еще одной многоэтажке в том же районе. Предварительно пострадали три человека: женщины 43 и 71 лет и 16-летняя девушка. Всего за утро зафиксировали минимум пять «прилетов» в Харькове.