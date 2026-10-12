Live
  • Пн 12.10.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

В Харькове из-за удара по многоэтажкам 15 пострадавших – фото последствий

Происшествия 10:53   12.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове из-за удара по многоэтажкам 15 пострадавших – фото последствий

Начальник ХОВА Олег Синегубов показал фото, на которых видны последствия российских ударов по Харькову утром 12 октября.

Он отметил, что несколько российских БпЛА атаковали многоэтажки в городе.

Последствия ударов по Харькову 12 октября

«Ранения получили три человека. Еще 12 человек, в том числе двое детей, подверглись острой реакции на стресс. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, в госпитализации не нуждались», – уточнил Синегубов.

Последствия ударов по Харькову 12 октября

На местах «прилетов» работают профильные службы, в том числе – и бригады медиков.

Последствия ударов по Харькову 12 октября

Напомним, понедельник, 12 октября, РФ начала обстреливать Харьков с самого утра. Первые «прилеты» зафиксировали около 08:42 в Киевском районе. Первый «Шахед» разрушил три этажа в многоэтажке, сообщил мэр Игорь Терехов. Там пострадали 12 человек, обошлось без погибших. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о попадании по еще одной многоэтажке в том же районе. Предварительно пострадали три человека: женщины 43 и 71 лет и 16-летняя девушка. Всего за утро зафиксировали минимум пять «прилетов» в Харькове.

Читайте также: «Последствия есть»: Терехов о вечерних ударах по ТЭЦ-5

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие
Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие
12.10.2026, 10:30
Новости Харькова — главное 12 октября: обстрел Песочина, удар по городу
Новости Харькова — главное 12 октября: обстрел Песочина, удар по городу
12.10.2026, 08:47
«Бандеролью» убила РФ подростка в Песочине – пострадавших больше 20 (видео)
«Бандеролью» убила РФ подростка в Песочине – пострадавших больше 20 (видео)
12.10.2026, 07:19
Сегодня 12 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября 2026: какой праздник и день в истории
12.10.2026, 06:00
Вечерние обстрелы пригорода: ракеты упали возле магазина, есть погибшие
Вечерние обстрелы пригорода: ракеты упали возле магазина, есть погибшие
11.10.2026, 20:27
Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
12.10.2026, 11:22

Новости по теме:

12.10.2026
Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
12.10.2026
«Последствия есть»: Терехов о вечерних ударах по ТЭЦ-5
12.10.2026
Пятеро погибших и 45 пострадавших – последствия ударов врага по Харьковщине
12.10.2026
День траура объявили сегодня в Песочинской громаде
12.10.2026
Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове из-за удара по многоэтажкам 15 пострадавших – фото последствий», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 10:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов показал фото, на которых видны последствия российских ударов по Харькову утром 12 октября.".