Воин назвал самую горячую точку на Харьковском направлении: что там происходит

Тактика противника за последний период на Харьковском направлении остается неизменной. В частности, враг сосредоточился на том, чтобы сохранить свое присутствие и готовить возможный плацдарм для дальнейшего продвижения, рассказал в эфире нацмарафона офицер бригады Рубеж НГУ Владимир Черняк.

«Сейчас наиболее горячая точка Харьковского направления – Волчанск. Несмотря на то, что город полностью разрушен, не осталось ни одного уцелевшего дома, противник не оставляет попыток штурмами брать этот город. По несколько штурмов в день происходит с привлечением прикрытия от артиллерии, БпЛА, авиации. Зачем им этот город мне не очень понятно. Однако противник теряет там очень много личного состава, очевидно, что есть какая-то политическая цель, политический приказ взять этот город к определенной дате», — сказал военный.

На других отрезках Харьковского направления противник пытается не допустить того, чтобы украинские войска имели возможность контратаковать, продолжил Черняк. В частности, враг устанавливает минные заграждения.