Воин назвал самую горячую точку на Харьковском направлении: что там происходит
Тактика противника за последний период на Харьковском направлении остается неизменной. В частности, враг сосредоточился на том, чтобы сохранить свое присутствие и готовить возможный плацдарм для дальнейшего продвижения, рассказал в эфире нацмарафона офицер бригады Рубеж НГУ Владимир Черняк.
«Сейчас наиболее горячая точка Харьковского направления – Волчанск. Несмотря на то, что город полностью разрушен, не осталось ни одного уцелевшего дома, противник не оставляет попыток штурмами брать этот город. По несколько штурмов в день происходит с привлечением прикрытия от артиллерии, БпЛА, авиации. Зачем им этот город мне не очень понятно. Однако противник теряет там очень много личного состава, очевидно, что есть какая-то политическая цель, политический приказ взять этот город к определенной дате», — сказал военный.
На других отрезках Харьковского направления противник пытается не допустить того, чтобы украинские войска имели возможность контратаковать, продолжил Черняк. В частности, враг устанавливает минные заграждения.
Читайте также: ОТГВ «Харьков»: за сутки враг потерял 57 военных и 30 единиц вооружения
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: воин, волчанск, горячая, направление, точка, харьковское, черняк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Воин назвал самую горячую точку на Харьковском направлении: что там происходит»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тактика противника за последний период на Харьковском направлении остается неизменной. ".