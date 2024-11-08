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Воин назвал самую горячую точку на Харьковском направлении: что там происходит

Общество 13:33   08.11.2024
Виктория Яковенко
Воин назвал самую горячую точку на Харьковском направлении: что там происходит скриншот

Тактика противника за последний период на Харьковском направлении остается неизменной. В частности, враг сосредоточился на том, чтобы сохранить свое присутствие и готовить возможный плацдарм для дальнейшего продвижения, рассказал в эфире нацмарафона офицер бригады Рубеж НГУ Владимир Черняк.

«Сейчас наиболее горячая точка Харьковского направления – Волчанск. Несмотря на то, что город полностью разрушен, не осталось ни одного уцелевшего дома, противник не оставляет попыток штурмами брать этот город. По несколько штурмов в день происходит с привлечением прикрытия от артиллерии, БпЛА, авиации. Зачем им этот город мне не очень понятно. Однако противник теряет там очень много личного состава, очевидно, что есть какая-то политическая цель, политический приказ взять этот город к определенной дате», — сказал военный.

На других отрезках Харьковского направления противник пытается не допустить того, чтобы украинские войска имели возможность контратаковать, продолжил Черняк. В частности, враг устанавливает минные заграждения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тактика противника за последний период на Харьковском направлении остается неизменной. ".