Закрив собою трьох побратимів: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна
Фото: Харківська міськрада
У харківському ліцеї №162 відкрили меморіальну дошку полеглому захисникові Денису Тараненку. У заході взяли участь рідні, друзі та побратими воїна.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Денис записався до київської тероборони, брав участь у боях за Сіверськодонецьк і Бахмут. У червні торік перевівся до 515-го батальйону спеціального призначення «Залізні вовки», розповіли у Харківській міськраді.
Останнім його відрядженням на нульові позиції був Лиман. Загинув воїн 30 липня 2023 року в селі Ямпіль (Краматорський район). Під час ворожого обстрілу з танка Денис закрив собою трьох побратимів. Нагороджений орденом «За мужність» II та III ступенів, медаллю «За поранення», додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воин, загиблий, міськрада, мемориальна доска, память, Харкьков;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському ліцеї №162 відкрили меморіальну дошку полеглому захисникові Денису Тараненку. У заході взяли участь рідні, друзі та побратими воїна.".