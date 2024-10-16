Закрив собою трьох побратимів: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна

У харківському ліцеї №162 відкрили меморіальну дошку полеглому захисникові Денису Тараненку. У заході взяли участь рідні, друзі та побратими воїна.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Денис записався до київської тероборони, брав участь у боях за Сіверськодонецьк і Бахмут. У червні торік перевівся до 515-го батальйону спеціального призначення «Залізні вовки», розповіли у Харківській міськраді.

Останнім його відрядженням на нульові позиції був Лиман. Загинув воїн 30 липня 2023 року в селі Ямпіль (Краматорський район). Під час ворожого обстрілу з танка Денис закрив собою трьох побратимів. Нагороджений орденом «За мужність» II та III ступенів, медаллю «За поранення», додали в мерії.