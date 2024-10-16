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Закрив собою трьох побратимів: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна

Суспільство 14:17   16.10.2024
Вікторія Яковенко
Закрив собою трьох побратимів: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна Фото: Харківська міськрада

У харківському ліцеї №162 відкрили меморіальну дошку полеглому захисникові Денису Тараненку. У заході взяли участь рідні, друзі та побратими воїна.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Денис записався до київської тероборони, брав участь у боях за Сіверськодонецьк і Бахмут. У червні торік перевівся до 515-го батальйону спеціального призначення «Залізні вовки», розповіли у Харківській міськраді.

Останнім його відрядженням на нульові позиції був Лиман. Загинув воїн 30 липня 2023 року в селі Ямпіль (Краматорський район). Під час ворожого обстрілу з танка Денис закрив собою трьох побратимів. Нагороджений орденом «За мужність» II та III ступенів, медаллю «За поранення», додали в мерії.

мемориальная доска в Харькове
Фото: Харківська міськрада
мемориальная доска в Харькове
Фото: Харківська міськрада
мемориальная доска в Харькове
Фото: Харківська міськрада
мемориальная доска в Харькове
Фото: Харківська міськрада
мемориальная доска в Харькове
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському ліцеї №162 відкрили меморіальну дошку полеглому захисникові Денису Тараненку. У заході взяли участь рідні, друзі та побратими воїна.".