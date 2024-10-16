Закрыл собой троих побратимов: в Харькове увековечили память погибшего воина

В харьковском лицее №162 открыли мемориальную доску погибшему защитнику Денису Тараненко. В мероприятии приняли участие родные, друзья и побратимы воина.

В начале полномасштабного вторжения РФ Денис записался в киевскую тероборону, участвовал в боях за Северодонецк и Бахмут. В июне прошлого года перевелся в 515-й батальон специального назначения «Залізні вовки», рассказали в Харьковском горсовете.

Последней его командировкой на нулевые позиции был Лиман. Погиб воин 30 июля 2023 в селе Ямполь (Краматорский район). Во время вражеских обстрелов из танка Денис закрыл собой троих побратимов. Награжденный орденом «За мужество» II и III степеней, медалью «За ранение», добавили в мэрии.