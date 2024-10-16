Закрыл собой троих побратимов: в Харькове увековечили память погибшего воина
Фото: Харьковский горсовет
В харьковском лицее №162 открыли мемориальную доску погибшему защитнику Денису Тараненко. В мероприятии приняли участие родные, друзья и побратимы воина.
В начале полномасштабного вторжения РФ Денис записался в киевскую тероборону, участвовал в боях за Северодонецк и Бахмут. В июне прошлого года перевелся в 515-й батальон специального назначения «Залізні вовки», рассказали в Харьковском горсовете.
Последней его командировкой на нулевые позиции был Лиман. Погиб воин 30 июля 2023 в селе Ямполь (Краматорский район). Во время вражеских обстрелов из танка Денис закрыл собой троих побратимов. Награжденный орденом «За мужество» II и III степеней, медалью «За ранение», добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском лицее №162 открыли мемориальную доску погибшему защитнику Денису Тараненко. В мероприятии приняли участие родные, друзья и побратимы воина.".