Переїхав із Вовчанська до Бєлгорода і воював проти ЗСУ – бійця судитимуть
Про те, що судитимуть 39-річного мешканця Вовчанська, передають у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, обвинувачений – родом із Вовчанська. Під час окупації міста він перейшов на бік ворога та переїхав до Бєлгорода. А вже у травні 2023 року став військовим армії РФ.
“Уклавши контракт, зрадник пройшов бойову підготовку, здобув військову спеціальність водія-механіка бойової машини піхоти. Чоловік проходить службу в 6-му козачому штурмовому загоні «Шторм-Z» на посаді командира гранотометного відділення та має російське військове звання молодший сержант. Його позивний — “Циган“, – пишуть у прокуратурі.
Обвинувачений уже брав участь у бойових діях – правоохоронці встановили, що він воював проти ЗСУ на Луганському напрямку.
“Циган” перебуває у розшуку, тому його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області, додали у повідомленні.
Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 11:50
