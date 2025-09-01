Live
“Він тривалий час готувався, стежив” – перші фото ймовірного вбивці Парубія

Події 10:15   01.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Голова Нацполіції Іван Вигівський опублікував фото чоловіка, якого підозрюють у вбивстві ексглави ВРУ Андрія Парубія. 

Вигівський зазначив: на його пошуки пішло 36 годин.

“Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. 30 серпня у Франківському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Та втекти не вдалося”, – констатував Вигівський.

Також він додав: впевнені, що злочин не випадковий, за ним стоїть Росія. І акцентував: всі, хто причетний до цього, будуть покарані.

Нагадаємо, інформація про те, що підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія упіймали, з’явилася в ніч проти 1 вересня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ймовірного стрільця затримали вночі на Хмельниччині. Він наголосив: поки що не розкриватимуть багато деталей.

Колишнього спікера ВРУ вбили у Франківському районі Львова близько опівдня 30 серпня. Відомо, що було кілька пострілів – від отриманих травм помер чоловік до приїзду медиків. Була інформація, що стрілець був замаскований під кур’єра.

Читайте також: Двох дітей врятували з вогню: ранок на Салтівці почався з пожежі (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
