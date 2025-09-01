“Він тривалий час готувався, стежив” – перші фото ймовірного вбивці Парубія
Голова Нацполіції Іван Вигівський опублікував фото чоловіка, якого підозрюють у вбивстві ексглави ВРУ Андрія Парубія.
Вигівський зазначив: на його пошуки пішло 36 годин.
“Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. 30 серпня у Франківському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Та втекти не вдалося”, – констатував Вигівський.
Також він додав: впевнені, що злочин не випадковий, за ним стоїть Росія. І акцентував: всі, хто причетний до цього, будуть покарані.
Нагадаємо, інформація про те, що підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія упіймали, з’явилася в ніч проти 1 вересня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ймовірного стрільця затримали вночі на Хмельниччині. Він наголосив: поки що не розкриватимуть багато деталей.
Колишнього спікера ВРУ вбили у Франківському районі Львова близько опівдня 30 серпня. Відомо, що було кілька пострілів – від отриманих травм помер чоловік до приїзду медиків. Була інформація, що стрілець був замаскований під кур’єра.
Читайте також: Двох дітей врятували з вогню: ранок на Салтівці почався з пожежі (фото)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Він тривалий час готувався, стежив” – перші фото ймовірного вбивці Парубія»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Нацполіції Іван Вигівський опублікував фото чоловіка, якого підозрюють у вбивстві ексглави ВРУ Андрія Парубія. ".