Live
  • Пн 01.09.2025
Двох дітей врятували з вогню: ранок на Салтівці почався з пожежі (фото)

Події 09:21   01.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежа на Салтівці почалася о 07:10 на вулиці Валентинівській, пишуть в облуправлінні ДСНС. 

Вогонь вирував на другому поверсі дев’ятиповерхівки, уточнили рятувальники.

На сходовій клітині поверхами вище було щільне задимлення. Завдяки оперативному реагуванню вогнеборцям вдалось врятувати з небезпечної зони шістьох мешканців, зокрема двох дітей, яких виносили на руках. Ніхто з людей не постраждав. Розвідкою встановлено, що вогонь охопив домашні речі у квартирі на площі 12 метрів квадратних”, – зазначили рятувальники.

Пожежа у Харкові 1 вересня 2025

Вже о 07:30 пожежу локалізували, а о 08:15 – повністю ліквідували. Попередня причина займання – коротке замикання.

Пожежа у Харкові 1 вересня 2025

“До пожежогасіння було залучено 12 рятувальників та три одиниці техніки”, – додали пожежники.

Читайте також: Горіло підприємство у Харкові, палають ліси на Ізюмщині – подробиці від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
