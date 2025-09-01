Двох дітей врятували з вогню: ранок на Салтівці почався з пожежі (фото)

Пожежа на Салтівці почалася о 07:10 на вулиці Валентинівській, пишуть в облуправлінні ДСНС.

Вогонь вирував на другому поверсі дев’ятиповерхівки, уточнили рятувальники.

“На сходовій клітині поверхами вище було щільне задимлення. Завдяки оперативному реагуванню вогнеборцям вдалось врятувати з небезпечної зони шістьох мешканців, зокрема двох дітей, яких виносили на руках. Ніхто з людей не постраждав. Розвідкою встановлено, що вогонь охопив домашні речі у квартирі на площі 12 метрів квадратних”, – зазначили рятувальники.

Вже о 07:30 пожежу локалізували, а о 08:15 – повністю ліквідували. Попередня причина займання – коротке замикання.

“До пожежогасіння було залучено 12 рятувальників та три одиниці техніки”, – додали пожежники.