Гололобов: у Малій Данилівці в пожежі загинула людина

Події 10:15   02.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 2 березня начальник голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов розповів про смертельну пожежу, що сталася в селищі.

За його даними, у Малій Данилівці спалахнув приватний будинок. Внаслідок пожежі загинув місцевий житель. Попередньо, загоряння почалося не через “приліт”.

За попередньою інформацією, займання мало побутовий характер. Наразі всі обставини трагедії з’ясовуються відповідними службами. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого“, – додав Гололобов.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що через удари БпЛА вранці 2 березня у Харкові два загоряння виникли у Шевченківському та Київському районах. Про це поінформували у ГУ ДСНС України в Харківській області. Внаслідок одного з ударів сталося загоряння у 9-поверховій будівлі гуртожитку у Шевченківському районі Харкова. Горіли віконна рама на дев’ятому поверсі, а також генератор та сміття у дворі.

