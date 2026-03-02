Внаслідок ранкових “прильотів” у Харкові почалися пожежі – деталі від ДСНС

Внаслідок ударів БпЛА вранці 2 березня в Харкові два загоряння виникли в Шевченківському та Київському районах, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“В результаті одного з ударів сталося загоряння у 9-поверховій будівлі гуртожитку Шевченківського району Харкова. Горіли віконна рама на 9 поверсі, а також генератор та сміття на подвір’ї”, – пишуть рятувальники.

Загальна площа займання склала десять квадратних метрів, уточнили в повідомленні.

Загалом протягом минулої доби на Харківщині вирували десять пожеж, три з них – внаслідок російських обстрілів. Окрім цього, співробітники ДСНС сім разів допомагали населенню відкачувати воду в Ізюмському, Богодухівському, Харківському районах області, а також в Індустріальному районі Харкова.