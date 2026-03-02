В результате утренних «прилетов» в Харькове начались пожары – детали от ГСЧС
В результате ударов БпЛА утром 2 марта в Харькове два возгорания возникли в Шевченковском и Киевском районах, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития Шевченковского района Харькова. Горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе», – пишут спасатели.
Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров, уточнили в сообщении.
В целом в течение минувших суток на Харьковщине начались десять пожаров, три из них – в результате российских обстрелов. Помимо этого, сотрудниики ГСЧС семь раз помогали населению откачивать воду в Изюмском, Богодуховском, Харьковском районах области, а также в Индустриальном районе Харькова.
