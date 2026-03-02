Live
На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – ​​соцмережі (фото/відео)

Події 08:36   02.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – ​​соцмережі (фото/відео) Фото: Алексеевка | Харків

Вранці 2 березня очевидці почали публікувати в соцмережах фото та відео пригоди з фурою на Аерокосмічному проспекті в Харкові. 

Відео: ХС | Харків

За словами очевидців, просто серед перехрестя з вулицею Молочною на Аерокосмічному проспекті перекинулася фура із дровами.

ДТП на Аерокосмічному з фурою 2 березня
Фото: Харків 1645

Внаслідок цього авто перекрило рух у бік центру, відзначають користувачі в соцмережах. На дорогах зʼявляються затори, є проблеми з курсуванням трамваїв.

Відео: Типичное ХТЗ

Наразі правоохоронці ще не коментували подію. Інформації про постраждалих чи пошкодження внаслідок аварії немає.

Читайте також: Внаслідок ранкових «прильотів» у Харкові почалися пожежі – деталі від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
