На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – ​​соцмережі (фото/відео)

Вранці 2 березня очевидці почали публікувати в соцмережах фото та відео пригоди з фурою на Аерокосмічному проспекті в Харкові.

Відео: ХС | Харків

За словами очевидців, просто серед перехрестя з вулицею Молочною на Аерокосмічному проспекті перекинулася фура із дровами.

Внаслідок цього авто перекрило рух у бік центру, відзначають користувачі в соцмережах. На дорогах зʼявляються затори, є проблеми з курсуванням трамваїв.

Відео: Типичное ХТЗ

Наразі правоохоронці ще не коментували подію. Інформації про постраждалих чи пошкодження внаслідок аварії немає.