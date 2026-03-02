На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – соцмережі (фото/відео)
Фото: Алексеевка | Харків
Вранці 2 березня очевидці почали публікувати в соцмережах фото та відео пригоди з фурою на Аерокосмічному проспекті в Харкові.
Відео: ХС | Харків
За словами очевидців, просто серед перехрестя з вулицею Молочною на Аерокосмічному проспекті перекинулася фура із дровами.
Внаслідок цього авто перекрило рух у бік центру, відзначають користувачі в соцмережах. На дорогах зʼявляються затори, є проблеми з курсуванням трамваїв.
Відео: Типичное ХТЗ
Наразі правоохоронці ще не коментували подію. Інформації про постраждалих чи пошкодження внаслідок аварії немає.
2 Березня 2026 в 08:36