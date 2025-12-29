Харків’янин повідомив копам, що вбив свою бабусю

Слідчі повідомили про підозру в умисному вбивстві 52-річному мешканцю Харкова. Він сам розповів про те, що сталося, поліціянтам.

“27 грудня під час проведення патрулювання території Холодногірського району міста Харків поліцейські звернули увагу на чоловіка, який поводився підозріло. Під час спілкування він повідомив працівникам поліції, що скоїв вбивство своєї бабусі”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жертва – 88-річна жінка. За даними слідства, онук завдав їй кількох ударів молотком по голові. Вона загинула на місці. Про причини вбивства поліція не повідомляє. Тіло літньої жінки виявили в одному із приватних будинків Холодногірського району. Підозрюваний зараз у СІЗО, він може провести за ґратами від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 30 вересня суд ухвалив вирок у справі про жорстоке вбивство головної балетмейстерки Харківського театру музкомедії Марії Холодної. Її тіло частинами знайшли в лісопосадці та в льоху поруч із покинутою дачею свекрів. Слідство встановило: убив Марію її чоловік, з яким прожили разом багато років і мали спільну дитину. Його засудили до 15 років позбавлення волі – апеляція не допомогла.