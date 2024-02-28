«На похорон бабусі». Харків’яни з вінками хотіли перейти кордон із Румунією

На Закарпатті прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону впіймали двох харків’ян, які намагалися незаконно перейти кордон із Румунією, повідомила Державна прикордонна служба України.

Авто, яким їхали чоловіки, наряд зупинив на контрольному посту. Водій, житель Закарпаття, повідомив, що він везе пасажирів на похорон бабусі у село Чорнотисово. На підтвердження своїх слів продемонстрував поминальні вінки.

Таку саму історію розповіли і пасажири, щоправда, назвати ім’я бабусі та адресу не змогли.

Невдовзі прикордонники з’ясували, що харків’яни заплатили «таксисту» та його спільникам по 2 тисячі доларів США за переправлення через кордон.

З прибуттям на Закарпаття їх зустріли, забрали кошти, надали поминальні вінки та наказали при зустрічі з прикордонниками розповідати «легенду» про похорон бабусі.