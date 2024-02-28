Live
  • Ср 28.02.2024
  • Харків  +5°С
  • USD 38.42
  • EUR 41.72

«На похорон бабусі». Харків’яни з вінками хотіли перейти кордон із Румунією

Події 16:46   28.02.2024
Оксана Якушко
«На похорон бабусі». Харків’яни з вінками хотіли перейти кордон із Румунією

На Закарпатті прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону впіймали двох харків’ян, які намагалися незаконно перейти кордон із Румунією, повідомила Державна прикордонна служба України.

Авто, яким їхали чоловіки, наряд зупинив на контрольному посту. Водій, житель Закарпаття, повідомив, що він везе пасажирів на похорон бабусі у село Чорнотисово. На підтвердження своїх слів продемонстрував поминальні вінки.

Таку саму історію розповіли і пасажири, щоправда, назвати ім’я бабусі та адресу не змогли.

Невдовзі прикордонники з’ясували, що харків’яни заплатили «таксисту» та його спільникам по 2 тисячі доларів США за переправлення через кордон.

З прибуттям на Закарпаття їх зустріли, забрали кошти, надали поминальні вінки та наказали при зустрічі з прикордонниками розповідати «легенду» про похорон бабусі.

Читайте також: 30-річного харків’янина-уклоніста рятували з дерева посеред річки на кордоні

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«На похорон бабусі». Харків’яни з вінками хотіли перейти кордон із Румунією
«На похорон бабусі». Харків’яни з вінками хотіли перейти кордон із Румунією
28.02.2024, 16:46
Головні новини Харкова 28.02: сесія міськради, загиблі й поранені в Куп’янську
Головні новини Харкова 28.02: сесія міськради, загиблі й поранені в Куп’янську
28.02.2024, 16:14
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
Наслідки авіаудару РФ по Куп’янську показали правоохоронці (фото, відео)
Наслідки авіаудару РФ по Куп’янську показали правоохоронці (фото, відео)
28.02.2024, 16:11
У Куп’янську через авіаудар РФ горів дім: пожежу гасили 22 рятувальники (фото)
У Куп’янську через авіаудар РФ горів дім: пожежу гасили 22 рятувальники (фото)
28.02.2024, 15:57
Замість прогнилого. Терехов пояснив, навіщо новий паркан на проспекті Гагаріна
Замість прогнилого. Терехов пояснив, навіщо новий паркан на проспекті Гагаріна
28.02.2024, 15:21

Новини за темою:

21:38
Все розбите і нікого немає. Як живе 11-річний хлопчик у Ізюмі посеред війни
17:16
На Харківщині дівчинка пішла до бабусі і загубилася, її шукали копи з собаками
11:38
Вже не вперше: у Харкові підліток пішла з дому після сварки з бабусею
14:40
Однорічне маля “утекло” на ходунках із дому та від бабусі у Китаї (відео)
12:37
Харків’янина, який постійно ображав власну бабусю, відправили у СІЗО


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««На похорон бабусі». Харків’яни з вінками хотіли перейти кордон із Румунією»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 16:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Закарпатті прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону впіймали двох харків’ян, які намагалися незаконно перейти кордон із Румунією, повідомила Державна прикордонна служба України.".