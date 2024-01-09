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Як харків’янам не переплачувати за труну та похорон

Суспільство 18:24   09.01.2024
Оксана Якушко
Як харків’янам не переплачувати за труну та похорон

Щоб убезпечити себе від переплат, харків’янам радять оформляти договори на отримання ритуальних послуг і купівлю предметів ритуальної приналежності у бюро та салонах від КП «Ритуал», повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради.

Похоронні послуги та вінки з трунами можуть пропонувати й інші суб’єкти господарювання. Деякі з них можуть мати схожість у назві з КП «Ритуал», пропонувати знижки на одні види послуг та завищувати ціни на інші.

«Щоб убезпечити себе від переплат, рекомендуємо оформлювати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (кремацію) та отримання супутніх ритуальних послуг, придбання предметів ритуальної власності безпосередньо в бюро/салонах від КП «Ритуал», а не через посередників», – зазначили у департаменті.

Детальну інформацію про режим роботи цвинтарів і ритуальні послуги можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34 та на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соцмережах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб убезпечити себе від переплат, харків’янам радять оформляти договори на отримання ритуальних послуг і купівлю предметів ритуальної приналежності у бюро та салонах від КП «Ритуал», повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради.".