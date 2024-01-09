Як харків’янам не переплачувати за труну та похорон
Щоб убезпечити себе від переплат, харків’янам радять оформляти договори на отримання ритуальних послуг і купівлю предметів ритуальної приналежності у бюро та салонах від КП «Ритуал», повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради.
Похоронні послуги та вінки з трунами можуть пропонувати й інші суб’єкти господарювання. Деякі з них можуть мати схожість у назві з КП «Ритуал», пропонувати знижки на одні види послуг та завищувати ціни на інші.
«Щоб убезпечити себе від переплат, рекомендуємо оформлювати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (кремацію) та отримання супутніх ритуальних послуг, придбання предметів ритуальної власності безпосередньо в бюро/салонах від КП «Ритуал», а не через посередників», – зазначили у департаменті.
Детальну інформацію про режим роботи цвинтарів і ритуальні послуги можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34 та на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соцмережах.
Читайте також: «Копи вимагали гроші за вивезення тіла»: коментар поліції Харкова
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бюро ритуальных услуг, венок, гроб, кладбище, похороны, ритуальные услуги, Харків, экономия;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як харків’янам не переплачувати за труну та похорон»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 18:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб убезпечити себе від переплат, харків’янам радять оформляти договори на отримання ритуальних послуг і купівлю предметів ритуальної приналежності у бюро та салонах від КП «Ритуал», повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради.".