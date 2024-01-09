Как харьковчанам не переплачивать за гроб и похороны

Чтобы обезопасить себя от переплат, харьковчанам советуют оформлять договоры на получение ритуальных услуг и покупку предметов ритуальной принадлежности в бюро и салонах от КП «Ритуал», сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета.

Похоронные услуги и венки с гробами могут предлагать и другие субъекты хозяйствования. Некоторые из них могут иметь сходство в названии с КП «Ритуал», предлагать скидки на одни виды услуг и завышать цены на другие.

«Чтобы обезопасить себя от переплат, рекомендуем оформлять договоры-заказы на организацию и проведение захоронения (кремацию) и получение сопутствующих ритуальных услуг, приобретение предметов ритуальной принадлежности непосредственно в бюро/салонах от КП «Ритуал», а не через посредников», — отметили в департаменте.

Подробную информацию о режиме работы кладбищ и ритуальных услугах можно получить по тел.: 16-40, (057) 712-10-34 и на официальных страницах КП «Ритуал» в социальных сетях.