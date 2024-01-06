«Копы требовали деньги за вывоз тела»: полиция Харькова разобралась в ситуации

Харьковские правоохранители опровергли информацию о требовании полицейскими денег за похороны женщины.

4 января в харьковском телеграмм-канале опубликовали информацию о том, что в доме на Александровском проспекте было обнаружено тело женщины, которая умерла 2 недели назад. В публикации указано, что полиция за вывоз тела якобы требовали деньги.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области прокомментировали ситуацию. По их данным, в ходе проверки информации правоохранители совершили выезд по указанному адресу, где встретились с заявителем.

«Установлено, что полиция 3 января выезжала по вызову, поступившему на линию 102. Полицейские должным образом задокументировали смерть женщины. Признаков насильственной смерти не выявили. В дальнейшем заявитель по телефону общался с работником коммунального предприятия «Ритуал», который сообщил, что для вывоза тела в морг нужно уплатить 2300 гривен», — отметили в полиции.

Правоохранители заявили, что к полиции заявитель претензий нет.