Вынесли $135 тыс. только из одного жилья: квартирных воров поймали в Харькове
В Харькове задержали «на горячем» квартирных воров. По данным следствия, они причастны к минимум пяти кражам имущества на территории города.
Злоумышленников — это ранее судимые за имущественные преступления 43-летний харьковчанин и 25-летний житель села Затишное Харьковской области — задержали 4 января, непосредственно после кражи из квартиры в Киевском районе, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
У воров изъяли около 135 тысяч долларов, ювелирные изделия, отмычки для замков, отвертки, ключи, перчатки и другие вещественные доказательства.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) УКУ. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вор, воры, квартирные воры, кража, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 16:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали «на горячем» квартирных воров. По данным следствия, они причастны к минимум пяти кражам имущества на территории города.".