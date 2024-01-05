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Вынесли $135 тыс. только из одного жилья: квартирных воров поймали в Харькове

Общество 16:31   05.01.2024
Елена Нагорная
Вынесли $135 тыс. только из одного жилья: квартирных воров поймали в Харькове Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Харькове задержали «на горячем» квартирных воров. По данным следствия, они причастны к минимум пяти кражам имущества на территории города.

Злоумышленников — это ранее судимые за имущественные преступления 43-летний харьковчанин и 25-летний житель села Затишное Харьковской области — задержали 4 января, непосредственно после кражи из квартиры в Киевском районе, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У воров изъяли около 135 тысяч долларов, ювелирные изделия, отмычки для замков, отвертки, ключи, перчатки и другие вещественные доказательства.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) УКУ. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали «на горячем» квартирных воров. По данным следствия, они причастны к минимум пяти кражам имущества на территории города.".