Вынесли $135 тыс. только из одного жилья: квартирных воров поймали в Харькове

В Харькове задержали «на горячем» квартирных воров. По данным следствия, они причастны к минимум пяти кражам имущества на территории города.

Злоумышленников — это ранее судимые за имущественные преступления 43-летний харьковчанин и 25-летний житель села Затишное Харьковской области — задержали 4 января, непосредственно после кражи из квартиры в Киевском районе, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У воров изъяли около 135 тысяч долларов, ювелирные изделия, отмычки для замков, отвертки, ключи, перчатки и другие вещественные доказательства.



Фото: ГУ НП в Харьковской области

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) УКУ. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.