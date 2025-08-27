Группу квартирных воров, орудувавших в трех районах Харькова, поймали
Злоумышленники отжимали рамы металлопластиковых окон в частных домах Харькова и через окна проникали внутрь, сообщает Нацполиция.
В течение нескольких месяцев группа воров обворовала по меньшей мере семь домов в Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. Они украли десятки тысяч гривен, золотые украшения, коллекционные монеты, компьютерную технику, видеорегистраторы. Часть похищенного сдали в ломбард.
Следователи установили личности злоумышленников и задержали их. Подозреваемыми оказались жители города, ранее уже судимые за аналогичные преступления.
26 августа правоохранители провели обыски в домах подозреваемых. И изъяли похищенные вещи, одежду, в которой злоумышленники ходили на дело, другие доказательства их причастности.
Фигурантам сообщили о подозрении в совершении серии краж из частных домов на территории города. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Пока решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также полицейские проверяют, не причастны ли задержанные к другим квартирным кражам в городе.
Читайте также: Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: квартирные воры, Нацполиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Группу квартирных воров, орудувавших в трех районах Харькова, поймали»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 18:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленники отжимали рамы металлопластиковых окон в частных домах Харькова и через окна проникали внутрь, сообщает Нацполиция.".