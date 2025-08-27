Группу квартирных воров, орудувавших в трех районах Харькова, поймали

Злоумышленники отжимали рамы металлопластиковых окон в частных домах Харькова и через окна проникали внутрь, сообщает Нацполиция.

В течение нескольких месяцев группа воров обворовала по меньшей мере семь домов в Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. Они украли десятки тысяч гривен, золотые украшения, коллекционные монеты, компьютерную технику, видеорегистраторы. Часть похищенного сдали в ломбард.

Следователи установили личности злоумышленников и задержали их. Подозреваемыми оказались жители города, ранее уже судимые за аналогичные преступления.

26 августа правоохранители провели обыски в домах подозреваемых. И изъяли похищенные вещи, одежду, в которой злоумышленники ходили на дело, другие доказательства их причастности.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении серии краж из частных домов на территории города. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Пока решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также полицейские проверяют, не причастны ли задержанные к другим квартирным кражам в городе.