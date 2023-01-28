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В Песочине задержали мужчин, которые обворовывали квартиры харьковчан

Происшествия 14:00   28.01.2023
Елена Нагорная
В Песочине задержали мужчин, которые обворовывали квартиры харьковчан Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

27 января в поселке Песочин Харьковской области правоохранители задержали двоих квартирных воров — 30-летнего харьковчанина и 31-летнего жителя области.

С помощью приспособления для отпирания дверей мужчины проникали в помещения и похищали ценные вещи и деньги. На их след вышли благодаря полученной оперативной информации, сообщили в облуправлении Нацполиции.

У задержанных изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, другие ценные вещи и орудия преступления.

Мужчин задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Ворам грозит до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 января в поселке Песочин Харьковской области правоохранители задержали двоих квартирных воров — 30-летнего харьковчанина и 31-летнего жителя области.".