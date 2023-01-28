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Полиция поймала на Харьковщине наркоагрария и трех пьяных водителей

Происшествия 09:12   28.01.2023
Елена Нагорная
Полиция поймала на Харьковщине наркоагрария и трех пьяных водителей Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

За прошедшие сутки правоохранители получили 937 сообщений от граждан, пишет начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В ходе патрулирования города наряд полиции разоблачил мужчину, который пользовался документом с явными признаками подделки. Его доставили в райотдел, открыто уголовное производство, рассказал Тимошко.

Также следователи сообщили о подозрении 45-летнему харьковчанину, который на территории своего домовладения выращивал коноплю.

В вестибюле станции метро «23 Августа» правоохранители обнаружили 67-летнего харьковчанина, который находился в розыске как без вести пропавший.

По подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 6 человек, а на блокпостах правоохранители совместно с военными проверили более 3400 транспортных средств.

Также за прошедшие сутки полицейские составили три админматериала в отношении пьяных водителей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки правоохранители получили 937 сообщений от граждан, пишет начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".