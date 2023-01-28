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Поліція спіймала на Харківщині наркоаграрія та трьох п’яних водіїв

Події 09:12   28.01.2023
Олена Нагорна
Поліція спіймала на Харківщині наркоаграрія та трьох п’яних водіїв

Минулої доби правоохоронці отримали 937 повідомлень від громадян, розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

У ході патрулювання міста наряд поліції викрив чоловіка, який користувався документом із явними ознаками підробки. Його доправили до райвідділу, відкрито кримінальне провадження, зазначив Тимошко.

Також слідчі повідомили про підозру 45-річному харків’янину, який на території свого домоволодіння вирощував коноплі.

У вестибюлі станції метро “23 серпня” правоохоронці виявили 67-річного харків’янина, який перебував у розшуку як зниклий безвісти.

За підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 6 осіб, а на блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевірили понад 3400 транспортних засобів.

Також минулої доби поліцейські склали три адмінматеріали щодо п’яних водіїв.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 09:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби правоохоронці отримали 937 повідомлень від громадян, розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".