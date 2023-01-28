Поліція спіймала на Харківщині наркоаграрія та трьох п’яних водіїв
Минулої доби правоохоронці отримали 937 повідомлень від громадян, розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
У ході патрулювання міста наряд поліції викрив чоловіка, який користувався документом із явними ознаками підробки. Його доправили до райвідділу, відкрито кримінальне провадження, зазначив Тимошко.
Також слідчі повідомили про підозру 45-річному харків’янину, який на території свого домоволодіння вирощував коноплі.
У вестибюлі станції метро “23 серпня” правоохоронці виявили 67-річного харків’янина, який перебував у розшуку як зниклий безвісти.
За підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 6 осіб, а на блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевірили понад 3400 транспортних засобів.
Також минулої доби поліцейські склали три адмінматеріали щодо п’яних водіїв.
Читайте також: Бійці ДСНС гасили пожежу через обстріл у селі Глибоке на півночі від Харкова
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поліція спіймала на Харківщині наркоаграрія та трьох п’яних водіїв»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 09:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби правоохоронці отримали 937 повідомлень від громадян, розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".