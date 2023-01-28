Бійці ДСНС гасили пожежу через обстріл у селі Глибоке на півночі від Харкова
Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, сталися на Харківщині за добу, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.
Одна з пожеж виникла о 20:39 27 січня внаслідок обстрілу села Глибоке Липецької громади. Там горіли дві господарські споруди на площі 200 квадратних метрів. Пожежу локалізували о 21:40 та о 00:05 повністю приборкали. Обійшлося без постраждалих.
У Куп’янському районі надзвичайники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від обстрілів. Зокрема, були пошкоджені вікна та стіна корпусу навчального закладу. Пожежі не виявлено. Жертв та постраждалих немає.
Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 64 вибухонебезпечні предмети.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, у селі Кіндрашівка Куп’янського району обстрілами було пошкоджено будівлю ліцею, а у селі Глибоке Харківського району – приватний будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 08:46;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, сталися на Харківщині за добу, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.".