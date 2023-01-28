На Харківщині один поранений, розбиті ліцей і дім: ранкове зведення Синєгубова

У селі Петропавлівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 49-річний цивільний. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби ворог продовжував масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ударами опинилися Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове.



У селі Кіндрашівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею, а в селі Глибоке Харківського району – приватний будинок.

“На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив російським загарбникам. Підтримуємо ЗСУ та віримо в перемогу!”, – додав Синєгубов.