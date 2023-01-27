Армія РФ обстріляла село Петропавлівка на Харківщині: постраждав чоловік

У селі Петропавлівка Харківської області 27 січня внаслідок ворожого обстрілу постраждав місцевий мешканець. З осколковим пораненням чоловіка доправили до лікарні.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його даними, ворог сьогодні гатив по Харківщині із ЗРК С-300, РСЗВ, мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали села Красне, Чернещина, Петропавлівка, Подоли, Кіндрашівка, міста Вовчанськ та Куп’янськ, а також селище Дворічна.

Внаслідок цього були пошкоджені будівля освітнього закладу в Куп’янську, школа в Кіндрашівці, шість приватних будинків у Подолах, приватний будинок у Петропавлівці, а також господарські споруди та паркани.

Як повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов, вранці 27 січня під ударом ворога вкотре опинився Куп’янськ. Інформації щодо постраждалих немає.