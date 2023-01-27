Армия РФ обстреляла село Петропавловка на Харьковщине: пострадал мужчина
В селе Петропавловка Харьковской области 27 января в результате вражеского обстрела пострадал местный житель. С осколочным ранением мужчину доставили в больницу.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
По его данным, враг сегодня бил по Харьковщине из ЗРК С-300, РСЗО, минометов и артиллерии. Обстрелам подверглись села Красное, Чернещина, Петропавловка, Подолы, Кондрашовка, города Волчанск и Купянск, а также поселок Двуречная.
В результате были повреждены здание образовательного учреждения в Купянске, школа в Кондрашовке, шесть частных домов в Подолах, частный дом в Петропавловке, а также хозяйственные постройки и заборы.
Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, утром 27 января под ударом врага в очередной раз оказался Купянск. Информации о пострадавших нет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла село Петропавловка на Харьковщине: пострадал мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Петропавловка Харьковской области 27 января в результате вражеского обстрела пострадал местный житель. С осколочным ранением мужчину доставили в больницу.".