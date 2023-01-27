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Армия РФ обстреляла село Петропавловка на Харьковщине: пострадал мужчина

Происшествия 19:22   27.01.2023
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла село Петропавловка на Харьковщине: пострадал мужчина

В селе Петропавловка Харьковской области 27 января в результате вражеского обстрела пострадал местный житель. С осколочным ранением мужчину доставили в больницу.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его данным, враг сегодня бил по Харьковщине из ЗРК С-300, РСЗО, минометов и артиллерии. Обстрелам подверглись села Красное, Чернещина, Петропавловка, Подолы, Кондрашовка, города Волчанск и Купянск, а также поселок Двуречная.

В результате были повреждены здание образовательного учреждения в Купянске, школа в Кондрашовке, шесть частных домов в Подолах, частный дом в Петропавловке, а также хозяйственные постройки и заборы.

Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, утром 27 января под ударом врага в очередной раз оказался Купянск. Информации о пострадавших нет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 19:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Петропавловка Харьковской области 27 января в результате вражеского обстрела пострадал местный житель. С осколочным ранением мужчину доставили в больницу.".