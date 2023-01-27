Утром враг обстрелял Харьковщину — снаряды ударили у жилого дома (фото)

Утром 27 января под ударом врага очередной раз оказался Купянск. На данный момент информации о пострадавших нет.

«Сегодня в 6 утра враг обстрелял Купянск. Снаряды попали в открытую местность возле жилого дома. Горели гаражи. Предварительно – без пострадавших», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Отметим, что практически каждое утро в Харьковской области начинается сообщениями об обстрелах Купянска. Предыдущей ночью (с 25 на 26 января) российская армия била по городу ракетами С-300. Купянск на Харьковщине российские оккупанты захватили одним из первых в начале полномасштабного вторжения в Украину. Длительное время здесь внедряли «русский мир», среди сотрудников самоуправления, налоговой, полиции нашлось немало коллаборантов и госизменников, которых до сих пор задерживают или заочно уведомляют о подозрениях. Тем не менее после бегства из города российская армия уничтожает его с особым рвением.