Утром враг обстрелял Харьковщину — снаряды ударили у жилого дома (фото)
Утром 27 января под ударом врага очередной раз оказался Купянск. На данный момент информации о пострадавших нет.
«Сегодня в 6 утра враг обстрелял Купянск. Снаряды попали в открытую местность возле жилого дома. Горели гаражи. Предварительно – без пострадавших», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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Отметим, что практически каждое утро в Харьковской области начинается сообщениями об обстрелах Купянска. Предыдущей ночью (с 25 на 26 января) российская армия била по городу ракетами С-300. Купянск на Харьковщине российские оккупанты захватили одним из первых в начале полномасштабного вторжения в Украину. Длительное время здесь внедряли «русский мир», среди сотрудников самоуправления, налоговой, полиции нашлось немало коллаборантов и госизменников, которых до сих пор задерживают или заочно уведомляют о подозрениях. Тем не менее после бегства из города российская армия уничтожает его с особым рвением.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 27 января под ударом врага очередной раз оказался Купянск. На данный момент информации о пострадавших нет".