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Утром враг обстрелял Харьковщину — снаряды ударили у жилого дома (фото)

Происшествия 08:54   27.01.2023
Оксана Горун
Утром враг обстрелял Харьковщину — снаряды ударили у жилого дома (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Утром 27 января под ударом врага очередной раз оказался Купянск. На данный момент информации о пострадавших нет.

«Сегодня в 6 утра враг обстрелял Купянск. Снаряды попали в открытую местность возле жилого дома. Горели гаражи. Предварительно – без пострадавших», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Последствия обстрела Купянска 27 января утром 2
Фото: telegram Олега Синегубова

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    • Отметим, что практически каждое утро в Харьковской области начинается сообщениями об обстрелах Купянска. Предыдущей ночью (с 25 на 26 января) российская армия била по городу ракетами С-300. Купянск на Харьковщине российские оккупанты захватили одним из первых в начале полномасштабного вторжения в Украину. Длительное время здесь внедряли «русский мир», среди сотрудников самоуправления, налоговой, полиции нашлось немало коллаборантов и госизменников, которых до сих пор задерживают или заочно уведомляют о подозрениях. Тем не менее после бегства из города российская армия уничтожает его с особым рвением.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 27 января под ударом врага очередной раз оказался Купянск. На данный момент информации о пострадавших нет".