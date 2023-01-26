Ночью по Харьковщине били ракетами С-300 — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что «прилет» С-300 зафиксирован в Купянске.

«Ночью в Купянске зафиксирован «прилет» ракеты, предварительно С-300. К счастью, без жертв и пострадавших. Разрушен личный автомобиль сотрудника Нацполиции», — отметил начальник ХОВА в утренней сводке происшествий.

По информации Синегубова, в течение суток в Купянске артиллерийскими обстрелами разрушены: жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.

«В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный жилой дом. В Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано», — привел данные начальник ХОВА.

Напомним, Синегубов предупредил о высокой опасности нанесения ракетного удара по Харьковщине 26 января. В данный момент над территорией Украины — вражеские ракеты, работает ПВО.