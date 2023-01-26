Ожидается ракетный удар: харьковчан призывают не игнорировать тревогу

ГСЧС Украины обратилась с призывом к жителям страны: не игнорировать нынешнюю тревогу и соблюдать информационную тишину.

«Внимание! Не пренебрегайте сигналом «Воздушная тревога»! Находитесь в укрытиях! Сохраняйте информационную тишину! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины», — сообщила утром пресс-служба ГСЧС Украины в соцсетях.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко предупредил о том, что сегодня, 26 января, враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

По информации главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, враг уже осуществил пуск крылатых ракет. Борзов призвал всех находиться в укрытиях.

В Харьковской области уже звучит воздушная тревога, как и в большинстве регионов Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на данный момент отдельных предупреждений о ракетной атаке не делал.