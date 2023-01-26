Ожидается ракетный удар: харьковчан призывают не игнорировать тревогу
ГСЧС Украины обратилась с призывом к жителям страны: не игнорировать нынешнюю тревогу и соблюдать информационную тишину.
«Внимание! Не пренебрегайте сигналом «Воздушная тревога»! Находитесь в укрытиях! Сохраняйте информационную тишину! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины», — сообщила утром пресс-служба ГСЧС Украины в соцсетях.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко предупредил о том, что сегодня, 26 января, враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.
По информации главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, враг уже осуществил пуск крылатых ракет. Борзов призвал всех находиться в укрытиях.
В Харьковской области уже звучит воздушная тревога, как и в большинстве регионов Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на данный момент отдельных предупреждений о ракетной атаке не делал.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины обратилась с призывом к жителям страны: не игнорировать нынешнюю тревогу и соблюдать информационную тишину".