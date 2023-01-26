Live
  • Четверг 26.01.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🔴

Ожидается ракетный удар: харьковчан призывают не игнорировать тревогу

Происшествия 08:12   26.01.2023
Оксана Горун
Ожидается ракетный удар: харьковчан призывают не игнорировать тревогу Фото: Вадим Беликов

ГСЧС Украины обратилась с призывом к жителям страны: не игнорировать нынешнюю тревогу и соблюдать информационную тишину.

«Внимание! Не пренебрегайте сигналом «Воздушная тревога»! Находитесь в укрытиях! Сохраняйте информационную тишину! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины», — сообщила утром пресс-служба ГСЧС Украины в соцсетях.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко предупредил о том, что сегодня, 26 января, враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

По информации главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, враг уже осуществил пуск крылатых ракет. Борзов призвал всех находиться в укрытиях.

В Харьковской области уже звучит воздушная тревога, как и в большинстве регионов Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на данный момент отдельных предупреждений о ракетной атаке не делал.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:37
Ночью по Харьковщине били ракетами С-300 — Синегубов
08:27
Есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине — Синегубов
22:33
«Есть опасность ракетных ударов», — Синегубов призывает находиться в укрытиях
22:20
В Харькове были слышны взрывы: наблюдатели сообщили о запуске ракет из РФ
17:18
Ракетные удары по Купянщине: прокуратура показала фото последствий

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ожидается ракетный удар: харьковчан призывают не игнорировать тревогу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины обратилась с призывом к жителям страны: не игнорировать нынешнюю тревогу и соблюдать информационную тишину".