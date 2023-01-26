Очікується ракетний удар: харків’ян закликають не ігнорувати тривогу

ДСНС України звернулася із закликом до мешканців країни: не ігнорувати нинішню тривогу та дотримуватись інформаційної тиші.

“Увага! Не нехтуйте сигналом “Повітряна тривога”! Знаходьтесь в укриттях! Зберігайте інформаційну тишу! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України”, — повідомила вранці пресслужба ДСНС України в соцмережах.

Голова Одеської ОВ Максим Марченко попередив про те, що сьогодні, 26 січня, ворог готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

За інформацією голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, ворог уже здійснив пуск крилатих ракет. Борзов закликав усіх перебувати в укриттях.

На Харківщині вже звучить повітряна тривога, як і в більшості регіонів України. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на цей момент окремих попереджень про ракетну атаку не робив.