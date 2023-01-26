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Вночі по Харківщині били ракетами С-300 – Синєгубов

Події 08:37   26.01.2023
Оксана Горун
Вночі по Харківщині били ракетами С-300 – Синєгубов Ракета С-300 ілюстративне фото

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” С-300 зафіксований у Куп’янську.

“Вночі в Куп’янську зафіксовано “приліт” ракети, попередньо С-300. На щастя, без жертв і постраждалих. Зруйновано власний автомобіль співробітника Нацполіції”, – зазначив начальник ХОВА в ранковому зведенні.

За інформацією Синєгубова, протягом доби у Куп’янську артилерійськими обстрілами зруйновано: житловий будинок, магазин запчастин, об’єкт цивільної промисловості.

У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об’єкт цивільної промисловості. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано“, – повідомив начальник ХОВА.

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Нагадаємо, Синєгубов попередив про високу небезпеку завдання ракетного удару по Харківщині 26 січня. Наразі над територією України – ворожі ракети, працює ППО.

Використане ілюстративне фото.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 08:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” С-300 зафіксований у Куп’янську".