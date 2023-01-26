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Є велика загроза ракетних ударів по Харківщині – Синєгубов

Події 08:27   26.01.2023
Оксана Горун
Є велика загроза ракетних ударів по Харківщині – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.

“Сьогодні є велика загроза ракетних ударів по Харківщині. Не ігноруйте повітряну тривогу, залишайтеся в укриттях”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Раніше з проханням не ігнорувати тривогу та дотримуватись інформаційної тиші до жителів України звернулася пресслужба ДСНС.

За інформацією глав ОВА південних та західних областей України, ворожі ракети вже над територією країни. В Україні працює ППО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 08:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону перебувати в укриттях".