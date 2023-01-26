Є велика загроза ракетних ударів по Харківщині – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.
“Сьогодні є велика загроза ракетних ударів по Харківщині. Не ігноруйте повітряну тривогу, залишайтеся в укриттях”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Раніше з проханням не ігнорувати тривогу та дотримуватись інформаційної тиші до жителів України звернулася пресслужба ДСНС.
За інформацією глав ОВА південних та західних областей України, ворожі ракети вже над територією країни. В Україні працює ППО.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Є велика загроза ракетних ударів по Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону перебувати в укриттях".