Є велика загроза ракетних ударів по Харківщині – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.

“Сьогодні є велика загроза ракетних ударів по Харківщині. Не ігноруйте повітряну тривогу, залишайтеся в укриттях”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Раніше з проханням не ігнорувати тривогу та дотримуватись інформаційної тиші до жителів України звернулася пресслужба ДСНС.

За інформацією глав ОВА південних та західних областей України, ворожі ракети вже над територією країни. В Україні працює ППО.