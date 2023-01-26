Есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.

«Сегодня есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине. Не игнорируйте воздушную тревогу, оставайтесь в укрытиях», — написал Синегубов в telegram.

Ранее с просьбой не игнорировать тревогу и соблюдать информационную тишину к жителям Украины обратилась пресс-служба ГСЧС.

По информации глав ОВА южных и западных областей Украины, вражеские ракеты уже над территорией страны. В Украине работает ПВО.