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Есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:27   26.01.2023
Оксана Горун
Есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.

«Сегодня есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине. Не игнорируйте воздушную тревогу, оставайтесь в укрытиях», — написал Синегубов в telegram.

Ранее с просьбой не игнорировать тревогу и соблюдать информационную тишину к жителям Украины обратилась пресс-служба ГСЧС.

По информации глав ОВА южных и западных областей Украины, вражеские ракеты уже над территорией страны. В Украине работает ПВО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 08:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях".