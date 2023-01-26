Есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.
«Сегодня есть большая угроза ракетных ударов по Харьковщине. Не игнорируйте воздушную тревогу, оставайтесь в укрытиях», — написал Синегубов в telegram.
Ранее с просьбой не игнорировать тревогу и соблюдать информационную тишину к жителям Украины обратилась пресс-служба ГСЧС.
По информации глав ОВА южных и западных областей Украины, вражеские ракеты уже над территорией страны. В Украине работает ПВО.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях".