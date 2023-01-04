«Русский мир» не спас: двух депутаток из Харьковщины будут судить

Депутатки Купянского горсовета и райсовета активно помогали оккупантам отправлять родной город в «русский мир». Причем одна из них сама в этот мир отправляться не захотела: после бегства захватчиков пыталась пробраться не в РФ, а в Европейский Союз.

Дела двух коллаборанток из депутатского корпуса Купянска — уже в судах. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Одна из обвиняемых — Снежана Чернова. Ее СБУ задержала в Киеве — при попытке выехать в Евросоюз. У депутатки «яркая» карьера — от членства в «Партии регионов», через БПП «Солидарность» и должность главы РГА при Зеленском вплоть до работы на врага.

«После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины женщина «переобулась». Во время оккупации она заняла должность «и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области». «Должностное лицо» активно способствовало распространению оккупационного режима, выполняя все указания российских захватчиков», — напомнили об «успехах» обвиняемой в прокуратуре.

Вторая подсудимая с 25 октября 2020 года заседала в Купянском горсовете. А при оккупантах взялась внедрять в городе систему образования по стандартам РФ.

«В начале июля она была назначена на должность исполняющей обязанности директора «Купянского регионального центра профессионального образования», созданного представителями оккупационной администрации. «Руководительница» получала для учеников российские учебники и направляла учителям сообщения, в которых призвала сотрудничать с новой «властью». В заведении должен был вводиться русский язык как официальный, а набор учащихся на новый учебный год производиться по стандартам образования РФ», — сообщили подробности прокуроры.

Сейчас обе обвиняемые — под стражей. Судить их будут за коллаборационизм. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.