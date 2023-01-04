“Русский мир” не врятував: двох депутаток із Харківщини судитимуть

Депутатки Куп’янської міськради та райради активно допомагали окупантам відправляти рідні місця в “русский мир”. Причому одна з них сама у цей “мир” вирушати не захотіла: після втечі загарбників намагалася пробратися не до РФ, а до Європейського Союзу.

Справи двох колаборанток із депутатського корпусу Куп’янська – вже в судах. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Одна з обвинувачених – Сніжана Чернова. Її СБУ затримала в Києві – при спробі виїхати до Євросоюзу. У депутатки “яскрава” кар’єра – від членства у “Партії регіонів”, через БПП “Солідарність” та посаду голови РДА при Зеленському аж до роботи на ворога.

“Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України жінка “перевзулась”. Під час окупації вона зайняла посаду посаду “и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области”. “Посадовиця” активно сприяла поширенню окупаційного режиму, виконуючи всі вказівки російських загарбників“, – нагадали про “успіхи” обвинуваченої в прокуратурі.

Друга підсудна з 25 жовтня 2020 року засідала в Куп’янській міськраді. А за окупантів взялася впроваджувати в місті систему освіти за стандартами РФ.

“На початку липня її було призначено на посаду виконуючої обов’язки директора “Купянского регионального центра профессионального образования”, що був створений представниками окупаційної адміністрації. “Очільниця” отримала для учнів російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою “владою”. У закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік проводитись за стандартами освіти РФ“, – повідомили подробиці прокурори.

Наразі обидві обвинувачені – під вартою. Судитимуть їх за колабораціонізм. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.