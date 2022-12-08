ПР, БПП, служба рф – гучна кар’єра посадовиці з Харківщини, яку впіймала СБУ

Сніжана Чернова з Куп’янська, яку затримала СБУ за служіння рф, була у Партії регіонів, з 2015 року – у БПП «Солідарність» та головою РДА за часів Володимира Зеленського.

“Внаслідок слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишнього голову Куп’янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була “заступником керівника” Курилівської громади”, – повідомила пресслужба СБУ.

До окупації Куп’янщини рф Снежана Чернова зробила приголомшливу кар’єру. З 2010 по 2015 рік вона була головою Куп’янської районної ради. Із 2015 по 2018 роки – головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату Куп’янської районної державної адміністрації, з квітня по липень 2018 року – заступником керівника апарату Куп’янської РДА, з липня 2018 року до 2020 року – заступником голови Куп’янської РДА.



Чернова була членом партії БПП “Солідарність” із 2015 року.



29 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив Чернову головою Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області.