ПР, БПП, служба рф – яркая карьера чиновницы из Харьковщины, задержанной СБУ
Снежана Чернова из Купянска, которую задержала СБУ за служение России, была в Партии регионов, с 2015 года – в БПП «Солидарность» и председателем РГА во времена Владимира Зеленского.
“В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержан бывшая председатель Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков. За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была «заместителем руководителя» Куриловской громады», — сообщила пресс-служба СБУ.
До оккупации Купянщины рф Снежана Чернова сделала впечатляющую карьеру. С 2010 по 2015 год она была председателем Купянского районного совета. С 2015 по 2018 годы – главным специалистом по предотвращению и выявлению коррупции аппарата Купянской районной государственной администрации, с апреля по июль 2018 года – заместителем руководителя аппарата Купянской РГА, с июля 2018 года по 2020 год – заместителем председателя Купянской РДА, сообщает depo.
Чернова была членом партии БПП «Солидарность» с 2015 года.
29 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Чернову главой Купянской районной государственной администрации Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 13:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снежана Чернова из Купянска, которую задержала СБУ за служение России, была в Партии регионов, с 2015 года – в БПП «Солидарность» и председателем РГА во времена Владимира Зеленского. ".