Штурмовал позиции ВСУ: в Харькове будут судить предателя из Луганской области

24-летнего уроженца Кадиевки Луганской области будет заочно судить Салтовский райсуд. Его обвиняют в госизмене и коллаборационизме.

«По данным следствия, гражданин Украины, уроженец временно оккупированного г. Стаханов (ныне — г. Кадиевка) Луганской области, в 2018 году переехал в РФ. В сентябре 2022 года он вступил в ряды армии государства-агрессора, заключив контракт. После прохождения боевой подготовки обвиняемый с позывным «Туй» занял должность старшего стрелка 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии из РФ. До ноября 2023 года он участвовал в штурме украинских позиций на Купянском направлении Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

После боев на Харьковщине оккупант с украинским гражданством перешел в состав 336-й отдельной бригады морской пехоты 11-го армейского корпуса западного военного округа ВС РФ. С января 2024 года воевал на Славянском и Краматорском направлениях в Донецкой области.

Обвиняемого объявили в розыск, отметили прокуроры.