Live
  • Вс 31.08.2025
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Штурмовал позиции ВСУ: в Харькове будут судить предателя из Луганской области

Общество 17:42   31.08.2025
Оксана Горун
Штурмовал позиции ВСУ: в Харькове будут судить предателя из Луганской области

24-летнего уроженца Кадиевки Луганской области будет заочно судить Салтовский райсуд. Его обвиняют в госизмене и коллаборационизме.

«По данным следствия, гражданин Украины, уроженец временно оккупированного г. Стаханов (ныне — г. Кадиевка) Луганской области, в 2018 году переехал в РФ. В сентябре 2022 года он вступил в ряды армии государства-агрессора, заключив контракт. После прохождения боевой подготовки обвиняемый с позывным «Туй» занял должность старшего стрелка 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии из РФ. До ноября 2023 года он участвовал в штурме украинских позиций на Купянском направлении Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

После боев на Харьковщине оккупант с украинским гражданством перешел в состав 336-й отдельной бригады морской пехоты 11-го армейского корпуса западного военного округа ВС РФ.  С января 2024 года воевал на Славянском и Краматорском направлениях в Донецкой области.

Читайте также: Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура

Обвиняемого объявили в розыск, отметили прокуроры.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 31 августа: двое раненых, заявление Генштаба
Новости Харькова — главное 31 августа: двое раненых, заявление Генштаба
31.08.2025, 16:30
Вырос набор студентов на физику в Харькове: какие еще специальности популярны
Вырос набор студентов на физику в Харькове: какие еще специальности популярны
31.08.2025, 14:01
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
30.08.2025, 20:45
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
31.08.2025, 09:42
На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ
31.08.2025, 16:27

Новости по теме:

15:29
Суд рассмотрит дело депутата из Липцев, работавшего на РФ – прокуратура
16:00
Секретаршу мэра на Харьковщине подозревают в работе на врага
12:13
Бывший артист цирка в Харькове работал на РФ – прокуратура
13:39
Пожизненное «светит» предателю, воевавшему за РФ на Харьковщине – СБУ
10:29
В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Штурмовал позиции ВСУ: в Харькове будут судить предателя из Луганской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летнего уроженца Кадиевки Луганской области будет заочно судить Салтовский райсуд. Его обвиняют в госизмене и коллаборационизме".