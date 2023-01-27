Вранці ворог обстріляв Харківщину – снаряди вдарили біля житлового будинку

Вранці 27 січня під ударом ворога вкотре опинився Куп’янськ. Наразі інформації про постраждалих немає.

“Сьогодні о 6 ранку ворог обстріляв Куп’янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо – без постраждалих”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, що практично кожен ранок у Харківській області починається повідомленнями про обстріли Куп’янська. Минулої ночі (з 25 на 26 січня) російська армія била по місту ракетами С-300. Куп’янськ на Харківщині російські окупанти захопили одним із перших на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тривалий час тут запроваджували “русский мир”. Серед співробітників самоврядування, податкової, поліції знайшлося чимало колаборантів та держзрадників, яких досі затримують чи заочно повідомляють про підозри. Проте після втечі з міста російська армія знищує його з особливою запопадливістю.