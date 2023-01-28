Понад 30 населених пунктів Харківщини обстріляно лише на одному напрямку

Райони понад 30 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу лише на Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку супротивник обороняється і завдав вогневого впливу по районах Іванівки, Кислівки, Крохмального і Берестового. Загалом на Куп’янському та Лиманському напрямках були обстріляні райони понад 25 населених пунктів.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.