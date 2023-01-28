Понад 30 населених пунктів Харківщини обстріляно лише на одному напрямку
Райони понад 30 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу лише на Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.
На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ.
На Куп’янському напрямку супротивник обороняється і завдав вогневого впливу по районах Іванівки, Кислівки, Крохмального і Берестового. Загалом на Куп’янському та Лиманському напрямках були обстріляні райони понад 25 населених пунктів.
Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 07:31;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони понад 30 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу лише на Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".