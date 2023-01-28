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Понад 30 населених пунктів Харківщини обстріляно лише на одному напрямку

Події 07:31   28.01.2023
Елена Нагорная
Понад 30 населених пунктів Харківщини обстріляно лише на одному напрямку

Райони понад 30 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу лише на Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку супротивник обороняється і завдав вогневого впливу по районах Іванівки, Кислівки, Крохмального і Берестового. Загалом на Куп’янському та Лиманському напрямках були обстріляні райони понад 25 населених пунктів.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 07:31;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони понад 30 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу лише на Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".