Live
  • Суббота 28.01.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Более 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляны лишь на одном направлении

Происшествия 07:31   28.01.2023
Елена Нагорная
Более 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляны лишь на одном направлении

Районы более 30 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки только на Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск.

На Купянском направлении противник обороняется и нанес огневое воздействие по районам Ивановки, Кисловки, Крахмального и Берестового. Всего на Купянском и Лиманском направлениях были обстреляны районы более 25 населенных пунктов.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Читайте также: Удар по школе и обстрелы более 20 населенных пунктов — сводка Генштаба

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:58
Глава Первомайской громады зовет жителей проститься с погибшим защитником
21:25
Переименование, вырубки и «почетные»: назначена сессия Харьковского облсовета
20:37
На Северной Салтовке отремонтировали все поврежденные обстрелами водоводы
20:00
«Армия восстановления»: за помощь в отстройке Харьковщины платят 6700 в месяц
19:22
Армия РФ обстреляла село Петропавловка на Харьковщине: пострадал мужчина

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Более 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляны лишь на одном направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 07:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы более 30 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки только на Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".