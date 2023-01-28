Более 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляны лишь на одном направлении

Районы более 30 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки только на Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск.

На Купянском направлении противник обороняется и нанес огневое воздействие по районам Ивановки, Кисловки, Крахмального и Берестового. Всего на Купянском и Лиманском направлениях были обстреляны районы более 25 населенных пунктов.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.