Более 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляны лишь на одном направлении
Районы более 30 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки только на Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов, среди них: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Купянск.
На Купянском направлении противник обороняется и нанес огневое воздействие по районам Ивановки, Кисловки, Крахмального и Берестового. Всего на Купянском и Лиманском направлениях были обстреляны районы более 25 населенных пунктов.
Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 07:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы более 30 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки только на Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".