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Удар по школе и обстрелы более 20 населенных пунктов — сводка Генштаба

Происшествия 19:05   27.01.2023
Елена Нагорная
Удар по школе и обстрелы более 20 населенных пунктов — сводка Генштаба

Районы более 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник обороняется, совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестовое.

На Слобожанском направлении обстановка без изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов Харьковщины, среди которых Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Меловое, Новомлинск и Двуречная.

Также в Генштабе упомянули удар ракетой С-300 по школе в селе Кондрашовка Купянского района около 2:20 27 января, о чем ранее сообщила облпрокуратура.

«В результате ударов РФ по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, Камышаны и Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения», — говорится в публикации.

«Отмечается наращивание активности применения авиации противника на всех направлениях», — добавили в ведомстве.

Как сообщал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, в селе Петропавловка в результате вражеского обстрела пострадал местный житель.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 19:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы более 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".