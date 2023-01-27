Удар по школе и обстрелы более 20 населенных пунктов — сводка Генштаба
Районы более 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении противник обороняется, совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестовое.
На Слобожанском направлении обстановка без изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов Харьковщины, среди которых Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Меловое, Новомлинск и Двуречная.
Также в Генштабе упомянули удар ракетой С-300 по школе в селе Кондрашовка Купянского района около 2:20 27 января, о чем ранее сообщила облпрокуратура.
«В результате ударов РФ по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, Камышаны и Херсон есть погибшие и раненые среди мирного населения», — говорится в публикации.
«Отмечается наращивание активности применения авиации противника на всех направлениях», — добавили в ведомстве.
Как сообщал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, в селе Петропавловка в результате вражеского обстрела пострадал местный житель.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Удар по школе и обстрелы более 20 населенных пунктов — сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы более 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".