Удар по школі та обстріли понад 20 населених пунктів Харківщини. Дані Генштабу

Райони понад 20 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник обороняється і здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове.

На Слобожанському напрямку обстановка без змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед яких Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна.

Також у Генштабі згадали удар ракетою С-300 по школі у селі Кіндрашівка Куп’янського району близько 2:20 27 січня, про що раніше повідомила облпрокуратура.

“В результаті ударів РФ по цивільній інфраструктурі населених пунктів Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, Камишани та Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення”, – йдеться у публікації.

“Відзначається нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках”, – додали у відомстві.

Як повідомляв начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, у селі Петропавлівка внаслідок ворожого обстрілу постраждав місцевий мешканець.