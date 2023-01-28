На Харьковщине — один раненый, разбиты лицей и дом: утренняя сводка Синегубова

В селе Петропавловка Чугуевского района в результате вражеского обстрела ранения получил 49-летний гражданский. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, в течение суток враг продолжал массированно обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под ударами оказались Купянск, Двуречная, Старица, Берестовое.

В селе Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея, а в селе Глубокое Харьковского района — частный дом.

«На линии соприкосновения наши защитники надежно держат позиции и оказывают сопротивление российским захватчикам. Поддерживаем ВСУ и верим в победу!», — добавил Синегубов.

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