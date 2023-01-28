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Бойцы ГСЧС тушили пожар из-за обстрела в селе Глубокое на севере от Харькова

Происшествия 08:46   28.01.2023
Елена Нагорная
Бойцы ГСЧС тушили пожар из-за обстрела в селе Глубокое на севере от Харькова Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Два пожара, вызванные попаданием вражеских боеприпасов, произошло в Харьковской области за сутки, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Один из пожаров возник в 20:39 27 января в результате обстрела села Глубокое Липецкой громады. Там горели две хозяйственные постройки на площади 200 квадратных метров. Пожар локализовали в 21:40 и в 00:05 полностью ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

В Купянском районе чрезвычайники выезжали на проверку территорий, пострадавших от обстрелов. В частности, были повреждены окна и стена корпуса учебного заведения. Пожар не обнаружен. Жертв и пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 64 взрывоопасных предмета.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, в селе Кондрашовка Купянского района обстрелами было повреждено здание лицея, а в селе Глубокое Харьковского района — частный дом.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 08:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара, вызванные попаданием вражеских боеприпасов, произошло в Харьковской области за сутки.".