У Пісочині затримали чоловіків, які обкрадали квартири харків’ян
27 січня у селищі Пісочин Харківської області правоохоронці затримали двох квартирних крадіїв – 30-річного харків’янина та 31-річного мешканця області.
За допомогою приладдя для відмикання дверей чоловіки проникали у приміщення та викрадали цінні речі та гроші. На їхній слід вийшли завдяки отриманій оперативній інформації, повідомили в облуправлінні Нацполіції.
У затриманих вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, інші цінні речі та знаряддя злочину.
Чоловіків затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Крадіям загрожує до 8 років позбавлення волі.
Читайте також: Поліція спіймала на Харківщині наркоаграрія та трьох п’яних водіїв
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Пісочині затримали чоловіків, які обкрадали квартири харків’ян»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 14:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 січня у селищі Пісочин Харківської області правоохоронці затримали двох квартирних крадіїв – 30-річного харків’янина та 31-річного мешканця області.".