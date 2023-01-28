У Пісочині затримали чоловіків, які обкрадали квартири харків’ян

27 січня у селищі Пісочин Харківської області правоохоронці затримали двох квартирних крадіїв – 30-річного харків’янина та 31-річного мешканця області.

За допомогою приладдя для відмикання дверей чоловіки проникали у приміщення та викрадали цінні речі та гроші. На їхній слід вийшли завдяки отриманій оперативній інформації, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

У затриманих вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, інші цінні речі та знаряддя злочину.

Чоловіків затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Крадіям загрожує до 8 років позбавлення волі.