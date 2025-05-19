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Обыски на Харьковщине: задержаны квартирные воры, какие убытки – НПУ (видео)

Общество 15:34   19.05.2025
Виктория Яковенко
Обыски на Харьковщине: задержаны квартирные воры, какие убытки – НПУ (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили преступную группу квартирных воров. Среди фигурантов – харьковчане.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в состав группировки входили четыре мужчины в возрасте от 29 до 41 года — жители Харькова и Сум. Отмечается, что фигуранты причастны к трем эпизодам краж из квартир. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более полумиллиона гривен.

«Оперативщики установили, что злоумышленники проникали в помещения путем подбора ключа и похищали средства и ювелирные изделия. Характерной особенностью действий нарушителей было то, что после совершения преступления они всегда закрывали квартиру на ключ, в результате чего хозяин мог не сразу заметить отсутствие имущества», — рассказали в полиции.

Правоохранители провели 15 обысков на территории Харьковской и Сумской области. В результате изъяты мобильные телефоны, транспортные средства, вещество растительного происхождения и ювелирные изделия.

Фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, мужчинам «светит» до 8 лет тюрьмы.

Сейчас все они – под стражей.

Видео: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили преступную группу квартирных воров. Среди фигурантов – харьковчане.".