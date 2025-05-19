Обыски на Харьковщине: задержаны квартирные воры, какие убытки – НПУ (видео)
Правоохранители разоблачили преступную группу квартирных воров. Среди фигурантов – харьковчане.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в состав группировки входили четыре мужчины в возрасте от 29 до 41 года — жители Харькова и Сум. Отмечается, что фигуранты причастны к трем эпизодам краж из квартир. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более полумиллиона гривен.
«Оперативщики установили, что злоумышленники проникали в помещения путем подбора ключа и похищали средства и ювелирные изделия. Характерной особенностью действий нарушителей было то, что после совершения преступления они всегда закрывали квартиру на ключ, в результате чего хозяин мог не сразу заметить отсутствие имущества», — рассказали в полиции.
Правоохранители провели 15 обысков на территории Харьковской и Сумской области. В результате изъяты мобильные телефоны, транспортные средства, вещество растительного происхождения и ювелирные изделия.
Фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, мужчинам «светит» до 8 лет тюрьмы.
Сейчас все они – под стражей.
Видео: ГУНП в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: квартирные воры, Нацполиция, обыски, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили преступную группу квартирных воров. Среди фигурантов – харьковчане.".