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На Харьковщине женщина обокрала ребенка – полиция нашла подозреваемую

Общество 13:45   19.05.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине женщина обокрала ребенка – полиция нашла подозреваемую Фото: Нацполиция

Правоохранители установили личность женщины, которая, вероятно, украла телефон у 12-летнего ребенка.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в Чугуевском районе.

«33-летняя женщина украла мобильный телефон у 12-летней девочки прямо в одном из местных магазинов. Смартфон лежал на прилавке, когда злоумышленница заметила его и незаметно забрала», — отметили копы.

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения, быстро установили личность вероятной воровки и разыскали ее. Телефон ребенка у нее изъяли и вернули владелице.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили личность женщины, которая, вероятно, украла телефон у 12-летнего ребенка.".