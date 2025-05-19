На Харьковщине женщина обокрала ребенка – полиция нашла подозреваемую

Правоохранители установили личность женщины, которая, вероятно, украла телефон у 12-летнего ребенка.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в Чугуевском районе.

«33-летняя женщина украла мобильный телефон у 12-летней девочки прямо в одном из местных магазинов. Смартфон лежал на прилавке, когда злоумышленница заметила его и незаметно забрала», — отметили копы.

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения, быстро установили личность вероятной воровки и разыскали ее. Телефон ребенка у нее изъяли и вернули владелице.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы.