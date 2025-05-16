9-летний ребенок с Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло

Правоохранители получили уведомление о домашнем насилии в Салтовском районе Харькова. К копам обратился ребенок.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9-летняя девочка рассказала, что ее отец оскорбляет 37-летнюю мать, а в квартире находится еще маленький братик.

«В квартире правоохранители обнаружили 41-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и его жену с детьми. Мужчина вел себя агрессивно, оскорблял женщину и угрожал физической расправой», — отметили правоохранители.

Полицейские провели профилактическую беседу с мужчиной о недопущении подобных действий в будущем и составили два административных протокола по статье 173-2 КУоАП.

Мужчине вынесли срочное запретительное предписание, запрещающее ему любым способом контактировать с пострадавшей. Также отца предупредили об уголовной ответственности в случае систематического совершения домашнего насилия.