9-летний ребенок с Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
Правоохранители получили уведомление о домашнем насилии в Салтовском районе Харькова. К копам обратился ребенок.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9-летняя девочка рассказала, что ее отец оскорбляет 37-летнюю мать, а в квартире находится еще маленький братик.
«В квартире правоохранители обнаружили 41-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и его жену с детьми. Мужчина вел себя агрессивно, оскорблял женщину и угрожал физической расправой», — отметили правоохранители.
Полицейские провели профилактическую беседу с мужчиной о недопущении подобных действий в будущем и составили два административных протокола по статье 173-2 КУоАП.
Мужчине вынесли срочное запретительное предписание, запрещающее ему любым способом контактировать с пострадавшей. Также отца предупредили об уголовной ответственности в случае систематического совершения домашнего насилия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, домашнее насилие, новости Харькова, отец, полиция;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители получили уведомление о домашнем насилии в Салтовском районе Харькова. К копам обратился ребенок.".